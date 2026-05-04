Pumas presenta queja formal por alineación indebida de América: Cuartos de Final

CIUDAD DE MÉXICO 04-May-2026.- El Club Universidad Nacional ya presentó una queja formal por la presunta alineación indebida cometida por América en la ida de Cuartos de Final.

Fuentes confirmaron a Grupo REFORMA que este lunes Pumas ingresó el reporte correspondiente ante la Comisión Disciplinaria derivado de los hechos ocurridos el domingo en el Estadio Banorte, durante el empate 3-3 entre auriazules y azulcremas.

El conjunto universitario presentó distintas pruebas, incluidas imágenes y videos, donde se comprobaría que América cometió alineación indebida en el cambio de Thiago Espinosa por Miguel Vázquez, quien reingresó a la cancha a pesar de haber salido algunos segundos antes.

Con la documentación ingresada por Pumas, la Comisión Disciplinaria comenzará con la investigación para dar una resolución en los próximos días.

De acuerdo a los reglamentos de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol y al reglamento de competencia de la Liga MX, en caso de encontrarse culpable de la alineación indebida, el castigo para el América podría ser perder 3-0 el partido en la mesa, debido a que la norma señala que al equipo infractor se le quitan sus anotaciones y al rival se le respetan los goles anotados durante el encuentro.

Pero, en el peor escenario, las Águilas podrían ser eliminadas automáticamente de los Cuartos de Final sin disputar el duelo de vuelta, programado para el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.