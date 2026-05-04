Héctor Vázquez guía al Allende a su primera victoria en Frontera

El Allende rompió la malaria con una actuación contundente y venció 4-2 al FC Sporting, dentro de la sexta jornada de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

¿Cómo ocurrió la victoria del Allende?

En un partido de ida y vuelta, el cuadro allendista mostró su mejor versión en lo que va del torneo y logró cantar su primer triunfo. La figura del cotejo fue Héctor Vázquez, quien mostró su efectividad frente al arco al firmar un doblete clave. El dorsal "4" pisó constantemente el área rival y en dos ocasiones logró definir con categoría para corregir el rumbo del cuadro allendista, el cual arrastraba un empate y 3 derrotas.

Allende contó con variantes en el ataque. Javier Carreón y Daniel Alvarado se unieron con un tanto respectivamente para ampliar la ventaja y darle forma a un triunfo holgado. Del otro lado, el Sporting respondió con anotaciones de Edwin Santos y Jonathan Anguiano que le metieron suspenso al partido, pero no alcanzaron para evitar la caída.

Con este triunfo, Allende sumó tres puntos valiosos, llegó a 4 unidades y logró despegarse del fondo de la tabla, mientras que el FC Sporting se quedó con 3 puntos, en el penúltimo puesto.

Con un póker de goles de Ramiro Campuzano, el Real Lauritos gestó una victoria por goleada de 5-2 sobre la oncena de Felipe Pescador, en otro partido de la categoría "B".

Campuzano firmó 4 anotaciones que fueron reforzadas por Jorge de los Santos con un tanto para reflejar la superioridad que el Real impuso sobre la cancha Lorenzo Mendoza; por su parte, los pescadores maquillaron la derrota con goles de Rigoberto Rodríguez y Erick Salazar.