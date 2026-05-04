Notaría Maldonado derrota a Atlético Oriente: avanza a semifinales

La escuadra de Notaría Maldonado llegó a la liguilla con la puntería afinada y terminó imponiéndose ante el Atlético Oriente por marcador de 6 goles a 4, para sellar, con autoridad, su boleto directo a las semifinales de la categoría Premier Plus.

El partido, disputado el pasado domingo en la cancha de Asturias, fue un auténtico toma y daca, pero los notarios pegaron primero y más fuerte con una dupla letal. Moisés Domínguez salió enchufado y madrugó al rival con un doble zarpazo apenas al minuto 1 y al 3, dejando frío al cuadro oriental. Posteriormente, Alan Martínez se sumó al vendaval ofensivo con definiciones al ´36 y ´64, conformando una sociedad que hizo trizas a la zaga rival y abrió la puerta de la semifinal.

Antes del silbatazo del descanso, Johan Vázquez se apuntó al festín con un tanto al 27, mientras que Miguel Alvarado apareció en el momento justo para bajar la cortina al 68, para sellar la ventaja naranja.

A su vez, el Atlético Oriente reaccionó tarde, cuando el marcador ya pesaba como losa. Eduardo Reyna, ingresando desde la banca, recortó distancias al ´49 y luego firmó su doblete al ´72, acompañado por los tantos de Luis Martínez al ´73 y Carlos Sonora al ´86, maquillando un resultado que ya estaba prácticamente sentenciado.

Con este triunfo, Notaría Maldonado se mete de lleno a la antesala de la final en la categoría mayor de la Liga Municipal de Fútbol, donde se verá las caras con Trailas Teca, mientras que en la otra llave, el líder Obrera chocará ante Necaxa de Estancias.