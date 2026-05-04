Halcones Múzquiz triunfan en doble cartelera contra Indios

Los Halcones sacaron las garras en patio ajeno y regresaron de Múzquiz con un par de victorias, firmando barrida en la doble cartelera frente a Indios, para meterse de lleno en la pelea por la cima tras 2 series disputadas en la Temporada 2026 de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila.

La novena universitaria tuvo una productiva gira por el Pueblo Mágico, al abrir la jornada con una victoria de 7-6 sobre la tribu en primer encuentro de alarido. Para el segundo choque, los emplumados volvieron a imponer condiciones, manejaron el pitcheo con autoridad y sellaron una pizarra de 4-2, amarrando la serie.

Con este par de aciertos, los Halcones ponen su marca en 3-1 y se trepan al mismo vagón que Agricultores de Morelos y Barreteros de Barroterán, armando un triple empate por el liderato en este arranque de campaña.

La segunda jornada también dejó duelos reñidos en otros diamantes. Los Barreteros hicieron pesar su cueva y rasguñaron un triunfo de 3-2 sobre la Academia Bravos de Sabinas, pero la respuesta no tardó y los visitantes sacaron la casta para imponerse 4-3 en el segundo, dividiendo honores.

En otro frente, los Irritilas de San Pedro pegaron primero con victoria de 3-2 sobre los Tuzos de Palaú, pero estos desataron la ofensiva en el segundo cotejo y respondieron con una paliza de 10-3 para emparejar la balanza. Mientras tanto, los Agricultores de Morelos sacaron un cerrado 4-3 ante los Bravos de San Dieguito, aunque la novena de Ramos Arizpe vino de atrás en el segundo duelo y con triunfo de 3-1 dejó la serie en tablas.