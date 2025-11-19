Cruz Azul San Buena empata 2-2 con Atlético Español en la Liga Mayor

El Cruz Azul de San Buena no pudo definir el partido y debió conformarse con sumar un punto tras igualar 2-2 con Atlético Español, en partido que protagonizaron dentro de la octava jornada de la Liga Mayor de Fútbol.

La escuadra sambonense salió a la cancha de la Secundaria 1 con la consigna de ganar para asegurar el liderato de la competencia, pero no logró su objetivo. Erasmo Dávila y Jorge Reyes hicieron los goles que le dieron ventaja al Cruz Azul, sin embargo, no alcanzaron para concretar el resultado ante la respuesta del Atlético, que contó con tantos de Héctor Amaya y Juan Iracheta para emparejar los cartones.

El resultado dejó al conjunto cruzazulino con 18 puntos en el segundo puesto de la tabla, mientras que el Atlético llegó a 11 unidades en la quinta posición.

En uno de los partidos más reñidos de la fecha 8, los Amigos de Garin se agenciaron las 3 unidades después de imponerse ante Médicos por la mínima diferencia de 1-0. Antonio Bernal se erigió como la figura del partido al anotar en la parte complementaria para darle el resultado al conjunto fronterense, el cual tomó el cuarto lugar de la tabla con 14 puntos, mientras que los galenos se estancaron con 7 puntos en el penúltimo puesto.