8 máximos anotadores de la NBA destacados en apuestas deportivas

Los máximos anotadores de la NBA son aquellas máquinas capaces de lanzar el balón y encestar con gran precisión. Se trata de jugadores que han redefinido la historia de este deporte, acumulando puntos regulares gracias a sus habilidades. Por supuesto, no se trata de simples basquetbolistas que solo anotan, también aplicaban las mejores estrategias para convertirse en artistas del aro.

Mencionar a los máximos anotadores de la historia es considerar la epopeya de carreras forjadas en cada partido, donde se considera la temporada regular y el fuego candente de los playoffs.

Máximos anotadores en la temporada regular

La lista de máximos anotadores en la temporada regular incluye a basquetbolistas de renombre (también considerados para las apuestas nba por sus seguidores). Básicamente, son artistas de la resiliencia y ética de trabajo, donde no solo hace falta ser bueno, sino que se debe mantener la disciplina para perdurar durante mucho tiempo.

LeBron James (42.184 puntos) con un promedio de 27.01 puntos por partido.

Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), cuya media es de 24.61 puntos por sesión de juego.

Karl Malone (36.928 puntos) con una aproximación a 25.02 puntos por partido.

Kobe Bryant (33.643 puntos) quien tiene una media de 24.99 puntos por sesión de juego.

Michael Jordan (32.292 puntos) con un promedio de 30.12 puntos aproximados por cada partido.

Dirk Nowitzki (31.560 puntos) con aproximadamente 20.74 puntos por cada partido.

Wilt Chamberlain (31.419 puntos) con un promedio de 30.07 puntos por partido.

Kevin Durant (30.571 puntos) y una media de 27.20 puntos por partido.

Como se puede notar, LeBron James es considerado el mejor anotador de la NBA, tras haber superado a Kareem Abdul-Jabbar el 7 de febrero de 2023; dejando atrás el legado de Jabbar, quien ya tenía cuatro décadas ostentando el título de máximo anotador (y abriendo camino a nuevas emociones, como ocurrió en la Arena Ciudad de México y partido de la NBA).

Además de esto, la lista también representa a jugadores con fuerza imparable, como Kareem con su famoso "Skyhook", o la consistencia de Karl Malone. Incluso, se puede notar el mito viviente de Chamberlain, quien logró 100 puntos en un solo partido.

Las canastas que pesan oro en los playoffs

Así como los jugadores anteriores acumularon determinada cantidad de puntos en la temporada regular, en los playoffs las defensas se aprietan y la presión puede hacer una gran diferencia, como lo muestra la siguiente lista:

LeBron James con 8.289 puntos.

Michael Jordan con 5.987 puntos.

Kareem Abdul-Jabbar con 5.762 puntos.

Kobe Bryant con 5.640 puntos.

Shaquille O'Neal con 5.250 puntos.

Tim Duncan con 5.172 puntos.

Kevin Durant con 4.985 puntos.

Karl Malone con 4.761 puntos.

En esta lista, James vuelve a aparecer por encima de sus competidores, liderando la tabla clasificatoria. No obstante, Jordan mejora su posición y se ubica como casi "Rey" de los playoffs, a pesar de haber jugado menos temporadas en comparación con sus compañeros.

Al final, estas cifras representan más que solo números para las estadísticas. Son el reflejo de las habilidades de cada jugador y su capacidad de tener visión de juego, así como dedicación e inspiración por este deporte.