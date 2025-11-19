Mazatlán FC desaparecerá: Atlante regresará a la Liga MX en 2026

Se cimbra la Liga MX: Confirman que un histórico volverá a primera división; Mazatlán FC desaparecerá.

Confirman que un equipo histórico del fútbol mexicano regresará a la primera división el siguiente año y provocará la desaparición del Mazatlán FC.

El torneo Apertura 2025 sigue su marcha, mañana jueves 20 de noviembre se retoman las acciones con el play-in de la Liga MX y previo a estos partidos surgió una noticia que cimbró el fútbol mexicano.

¿Qué ocurrió?

La Liga MX tendría nuevo equipo a partir del próximo año, ya que un club histórico en el fútbol mexicano habría adquirido la plaza del Mazatlán FC para el 2026 pero este movimiento no se dará de manera inmediata.

Sino que sería hasta el Apertura 2026, es decir en el segundo semestre del año, cuando se confirmaría en la Asamblea de Dueños el regreso de este equipo a la primera división y la desaparición del Mazatlán FC.

Este miércoles 19 de noviembre se dio a conocer una noticia que sacudió a la Liga MX, ya que de acuerdo con información de Pepe Hanan el Atlante regresará a la primera división del fútbol mexicano.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Según la fuente antes mencionada el Mazatlán FC habría sido vendido al Atlante por una cifra de 65 millones de dólares, este movimiento traería consigo el regreso de los Potros a la Liga MX después del Mundial 2026.

Pero fuentes cercanas a SDPNoticias nos revelaron que no existe dicha venta, es cierto que Atlante regresaría a la Liga MX en 2026 pero lo haría sin necesidad de comprar su lugar sino "ascendiendo" ya que es el único equipo de Liga de Expansión que cumple con los requisitos de certificación.

En caso de recibir una oferta de compra, los dueños de Mazatlán analizarían la propuesta pero hasta el momento su lugar en primera división se mantiene y los Potros se sumarían como el equipo 19 de la Liga MX.