Sorteo de la repesca internacional del mundial 2026 se realizará en Zúrich

Sorteo de la Repesca Internacional del Mundial 2026 ?

La Repesca Internacional, que definirá los últimos boletos para la Copa del Mundo de 2026 y se jugará en México, ya tiene fecha y hora para su sorteo.

¿Cuándo y dónde será el sorteo?

Detalles Clave del Sorteo y los Partidos:

Evento

Detalle

Fecha del Sorteo

Jueves 20 de noviembre

Hora del Sorteo

06:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar del Sorteo

Zúrich, Suiza

Transmisión

Página oficial y redes sociales de la FIFA (sin transmisión por televisión)

Sedes en México

Monterrey (Estadio Gigante de Acero) y Guadalajara (Estadio Chivas)

¿Cuáles son las fechas de los partidos en México?

Fechas de los Partidos en México (Marzo de 2026):

Los cuatro partidos de esta repesca se llevarán a cabo en las dos sedes mexicanas en marzo de 2026:

Monterrey: Jueves 26 y Domingo 29 de marzo.

Guadalajara: Viernes 27 y Lunes 30 de marzo.

¿Qué equipos participan y cuál es el formato?

Equipos Participantes y Formato

En este Playoff Intercontinental participan seis selecciones por dos cupos a la fase de grupos del Mundial.

Selecciones Clasificadas:

- Bolivia (Conmebol)

- Nueva Caledonia (Oceanía)

- Surinam (Concacaf)

- Jamaica (Concacaf)

- RD Congo (África)

- Irak (Asia)

Formato del Repechaje:

Directo a la Final: La República Democrática del Congo e Irak (los dos mejor ubicados en el Ranking FIFA) avanzarán directamente a los partidos de Final (uno en Monterrey y otro en Guadalajara).

Semifinales: Las otras cuatro selecciones restantes serán sorteadas para enfrentarse en dos cruces de Semifinal a partido único.

Boletos al Mundial: Los ganadores de las dos Semifinales pasarán a enfrentarse a RD Congo e Irak en las Finales. Los vencedores de estas dos Finales obtendrán los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026.

El sorteo de este jueves definirá los cruces de Semifinal y Final, así como las sedes específicas para cada uno de los cuatro encuentros.