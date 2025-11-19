Javier Aguirre: "Esto es futbol y el que no está preparado para ser abucheado, criticado, no sirve para estar aquí",

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional Mexicana, emitió una dura crítica al desempeño de algunos jugadores tras la derrota por 2-1 ante Paraguay en el último partido de la fecha FIFA. El "Vasco" reconoció que el resultado y el rendimiento del equipo en el último tercio de la cancha evidenciaron que algunos futbolistas carecen del nivel necesario para consolidarse en el Tri.

Aguirre, quien terminó el año con la Selección registrando cuatro empates y dos derrotas en los últimos seis partidos, fue enfático en la necesidad de mayor calidad y determinación en la ofensiva.

¿Cuál es la crítica interna de Aguirre?

Aunque el técnico evitó dar nombres, su mensaje fue directo sobre las carencias en la convocatoria, señalando una diferencia entre el deseo y la capacidad:

"No voy a individualizar porque no debo hacerlo... pero sí está claro que hay jugadores que demuestran que pueden y quieren y otros que quieren, pero quizá no pueden, no les alcanza."

Aguirre explicó que el equipo ha mostrado mejoría en la salida de balón, pero la principal carencia se encuentra en la zona de definición: "Ahí es donde está faltando mayor capacidad, mayor personalidad, determinación, para generar más peligro, es ahí donde tenemos esa carencia, en el último tercio no estamos bien estos tiempos".

¿Cómo reaccionó la afición ante el desempeño del Tri?

El director técnico también fue cuestionado sobre los abucheos que se escucharon en el estadio de San Antonio, una reacción que se repitió tras el partido del fin de semana en Torreón.

A diferencia de las controversiales declaraciones de algunos seleccionados, Aguirre defendió el derecho de la afición a manifestarse:

"Yo no voy bajo ninguna circunstancia a criticar al público, no puedo hacerlo, no debo hacerlo y no quiero hacerlo porque son libres y hasta ahí llego. [...] [Los jugadores] deben mostrar carácter porque esto es futbol y el que no está preparado para ser abucheado, criticado, no sirve para estar aquí."

El Tri cerró el año con el único triunfo reciente siendo la Final de Copa Oro contra Estados Unidos en julio.