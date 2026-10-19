Club Potros logra tres victorias en Sabinas: AFAINC 2026

El Club Potros regresó de Sabinas con un racimo de tres victorias, tras imponerse como visitante ante el Club Armadillos en la cuarta jornada de la Temporada Infantil 2026 de la AFAINC, en la cual sigue invicto en todas las categorías.

En la división U-8, los corceles definieron con una holgada ventaja de 36 puntos a 6, con una ofensiva liderada por Leonardo López, quien aportó dos touchdowns y una conversión. Por su parte, Luis González selló una anotación al igual que André Gutiérrez, Luis Ozuna y Mateo Poot, mientras que Oscar Flores, Jesús Valdivieso y José Cardona se unieron con conversiones.

Posteriormente, en U-6, Potros volvió a sumar una victoria por blanqueada de 30-0, ventaja que encabezó Darío Pérez con un par de touchdowns, mientras que Rogelio Rubio, Luis Garza y Salvador Jamín se despacharon con una anotación, respectivamente. Por último, la escuadra guinda cerró la tarde con victoria de 30-0 en U-12, partido en el que figuró Rogelio Martínez con 14 puntos en su cuenta personal, secundado por Bastian Gutiérrez con 8, Adrián Álvarez con 6 y Humberto Álvarez con 2.

En las tres categorías, el Club Potros lidera con cuatro victorias en igual número de jornadas disputadas en la presente campaña de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila, mientras que la división U-12 se destaca por continuar sin permitir anotación.