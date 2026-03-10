Atlético Oriente golea 4-1 a Notaría Maldonado en la Premier Plus

El Atlético Oriente combinó un ataque certero y una sólida defensiva en la cancha de la Unidad Deportiva para terminar superando a la escuadra de Notaría Maldonado por goleada de 4-1, en partido correspondiente a la jornada 10 de la categoría Premier Plus.

Los orientales dieron una de sus mejores exhibiciones en lo que va de la campaña y sellaron una abultada ventaja frente a unos notarios que se presentaron al partido como el equipo menos goleado en el presente Apertura 2026, con apenas 13 goles recibidos en 8 cotejos anteriores.

Como el principal artífice del triunfo apareció Juan José Garza, quien tuvo una tarde inspirada y puso el esférico en las redes en dos ocasiones.

Por su parte, Daniel Alonso se unió a la causa del Atlético con una anotación, mientras que Luis Martínez firmó el cuarto tanto, con el cual suma 8 dianas en la campaña y sigue en la pelea por el título de goleo.

A su vez, la escuadra de Notaría Maldonado contó con un solitario gol de Dante Villasana para salvar la honra en un partido complicado, en el que además cargaron con la expulsión de Kevin Briones.

Con esta victoria, el Atlético Oriente se mantiene entre los primeros tres lugares de la tabla con una suma de 23 puntos, mientras que los notarios siguen estancados con 10 unidades.