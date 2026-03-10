Tigres del Oriente y Nationals empatan en Liga de Béisbol: Monclova

En uno de los duelos más parejos de la cartelera dominical que presentó la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz, las novenas de Tigres del Oriente y Nationals salieron a mano tras repartir triunfos en el campo 2 y ½ del Deportivo AHMSA.

Los felinos rugieron en el primer encuentro de la jornada al imponerse sobre el equipo nacionalista por abultada pizarra de 15 carreras por 3, resultado labrado con un potente ataque comandado por Saúl Contreras quien lució con efectividad de 5-4, seguido por Jacob Rodríguez y Daniel Segoviano de 4-3, además de Juan Garza quien pegó de 3-2.

Por su parte, Marco Romero apareció en el montículo con dominante labor de 7 entradas para acreditarse el éxito, siendo respaldado con un ataque tempranero de 4 carreras en el primer episodio tanda, y otro de 6 en la séptima tanda, con los que Tigres soportó el triunfo. A su vez, Iker Quiroz cargó con la derrota.

Posteriormente, los Nationals nivelaron la serie al conseguir una apurada victoria frente a los orientales por pizarra de 5 carreras contra 4, en el segundo encuentro de la serie.

Daniel Villastrigo, Tadeo Hernández y Oscar Arellano anotaron en el primer rollo para adelantar a los Nat´s; luego Azef Zacarías aportó una solitaria rayita en el segundo rollo, mientras que el mismo Hernández apareció en la tercera tanda para timbrar la quinta y decisiva carrera para los dirigidos por Héctor Martínez.

Por su parte, los Tigres descontaron en el primer episodio con una anotación de Daniel Segoviano, mientras que en la tercera tanda se acercaron con triple producción elaborada por Jonás Rivera, Jacob Rodríguez y el mismo Segoviano.

Con estos resultados, tanto felinos como nacionalistas pusieron dejaron su marca en 4 juegos ganados y 4 perdidos en la liga.