Acereros de Monclova arranca su pretemporada 2026 con nuevos jugadores

El Club Acereros de Monclova continuó este martes con su segundo día de pretemporada, el cual registró el arribo de más jugadores del roster para la Temporada 2026 de Liga Mexicana de Béisbol.

En la práctica de ayer, se observó la presencia en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle de los jugadores de posición Jecksson Flores y Romer Cuadrado, además de los lanzadores Estalin Ortiz, Iván Armstrong, Jackson Goddard, Jorge Rodríguez y Carlos Romero.

La llegada de más jugadores al campamento de preparación de la Furia Azul continuará en los siguientes días, con miras a una serie de juegos de pretemporada que iniciarán el próximo fin de semana en casa ante Sultanes de Monterrey.

Así mismo, la organización anunció algunos ajustes en el rol de encuentros de preparación. Este domingo, Acereros viajará a Monterrey para volver a enfrentar a Sultanes, cuando dicho juego estaba originalmente programado para jugarse en el "Horno más grande de México".

Además, el 27 de marzo, la Furia Azul jugará en Eagle Pass, Texas ante una selección local, mientras que el 11 de abril recibirán en Monclova a Algodoneros de Unión Laguna.