Christian Bustos anota 5 goles en goleada del Cefor Pony Alvarado: 8-0

Apenas se jugó la jornada inaugural, pero Christian Bustos ya alzó la mano para competir por el título de goleo en la categoría Infantil de la Copa Xochipilli. Con una contundente exhibición en la cancha del Parque 1, Bustos lideró al Cefor "Pony" Alvarado en la goleada de 8-0 sobre La Salle, en duelo que libraron el pasado sábado.

La escuadra escarlata ejerció una clara superioridad sobre el conjunto lasallista, y un certero Christian Bustos se despachó con 5 anotaciones para dirigir a los "ponys" a su primera victoria de la campaña.

Por su parte, Matías Lucero, Axel Luna y Juan Hernández se hicieron presentes con un gol para ampliar la diferencia en el tanteador y gestar una soberbia presentación del equipo dirigido por Alberto Alvarado.

En otro cotejo de la primera jornada, el Cefor "Pony" Alvarado debutó en la categoría Juvenil "B" con un holgado triunfo por marcador de 7-0 sobre la oncena de la Colonia Obrera.

Con la cancha del Parque 2 como escenario, Diego Padilla dio muestra de su efectividad frente a la portería al firmar 3 goles que apuntalaron la ventaja, secundado por Juan Cárdenas con un doblete, mientras que Eduardo Ríos y Nicolás Luna contribuyeron con un tanto para sellar la victoria.