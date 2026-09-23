Atléticos inician con victoria: 10-1 sobre Potros en Monclova

Los Atléticos tuvieron un inmejorable debut en la nueva campaña de la Liga de Béisbol de jugadores de 60 años y más, tras apalear a Potros por pizarra de 10 carreras a 1, en el juego inaugural que disputaron el martes por la tarde en el diamante del Parque Ferrocarrilero.

Gilberto Mena soportó la primera victoria de los A´s con sólida labor de seis entradas, registrando apenas una carrera y siete hits en contra, a cambio de cuatro ponches recetados, mientras que Manuel López lideró el ataque al pegar de 4-3 y aportar tres anotaciones, seguido por Juan Cuéllar con marca de 2-2 y Abel López de 3-2.

Por los corceles, Fidencio Luna se llevó la derrota tras lanzar seis episodios, a la vez que Raúl Loera sobresalió en la caja de bateo con dos imparables conectados en tres apariciones.

En el cierre de la tercera entrada, los Atléticos tomaron la iniciativa en el score con un rally de cuatro elaborado por Juan Cuéllar, Gilberto Mena, Manuel y Abel López; posteriormente, Potros respondió en la cuarta alta con un timbre de Raúl Loera que serviría apenas para evitar la blanqueada.

Para el quinto capítulo, Manuel y Abel López pintaron un par de rayitas más para los A´s, mientras que el triunfo terminó siendo remachado en el fondo del sexto rollo con otra producción de cuatro anotaciones.