Deportivo Praderas avanza a semifinal del Torneo de Copa gracias a Gabriel Moreno

Gabriel Moreno le abrió el camino al Deportivo Praderas para llegar a la semifinal del Torneo de Copa, tras firmar un hat-trick que lideró el triunfo de 4-2 sobre los Amigos de Juan, en la división Intermedia de la Liga Municipal de Fútbol.

El dorsal "12" de la oncena escarlata saltó a la cancha con la puntería bien afinada y terminó siendo el factor de la victoria. El cronómetro marcaba el minuto 11 cuando Moreno abrió su cuota goleadora; luego anotó al 20' y 34', para apuntalar la ventaja de Praderas.

Ya en la parte complementaria, Pedro Rangel se hizo presente en el tanteador al 67' para ponerle el cerrojo al triunfo, a la vez que los Amigos respondieron con anotaciones de Yoel Salazar al 18' y Alexis Lara al 70', con lo que apenas alcanzaron a recortar la diferencia.

De esta manera, el Deportivo Praderas ya tiene reservado un lugar en la final del Torneo de Copa y espera rival para ir en busca de su primer título de la campaña.