Dividen triunfos Astros y Yankees en la Liga de Béisbol de Monclova

En doble cartel en el que salió a relucir el pitcheo, Astros y Yankees salieron a mano en el diamante del Parque AHMSA, donde se enfrentaron durante la fecha 9 de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".

Astros atacó temprano y le alcanzó para sellar una apretada victoria por pizarra de 5 carreras a 4 en el primer cotejo de la serie, con Enrique Flores bateando de 3-3 y Edwin Sánchez lanzando toda la ruta para liderar el resultado, mientras que Jairo Salazar Jr. se llevó el revés con labor de 6 innings.

En la primera tanda, los espaciales tomaron el comando del juego con triple producción elaborada por Enrique Flores, Jesús Sánchez y Nicolás Marrero; después, el mismo Flores pintó la cuarta rayita en el tercer rollo y Carlos González remachó la ventaja en la quinta entrada. A su vez, los Yankees descontaron en la tercera alta con anotación de Jesús Moreno, y en la sexta registraron 3 carreras para recortar la diferencia.

Ya en la segunda contienda, los bombarderos de la familia Orozco Padilla labraron un triunfo por la mínima diferencia de 3 carreras a 2, para dividir la serie.

Gustavo Tijerina anotó en la parte alta del primer capítulo para estrenar la pizarra, luego Jairo Salazar Jr. y Guillermo Ramos complementaron con anotaciones en el cuarto episodio para sellar la victoria. Por su parte, los Astros descontaron con carreras de Jesús Sánchez y René Marrero en el cierre de la primera entrada.

Tras la división de honores, los Astros se colocaron en el cuarto puesto del standing con 11 juegos ganados y 7 perdidos, mientras que Yankees se quedó con marca de 9-9, en el séptimo puesto.