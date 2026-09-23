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Dividen triunfos Astros y Yankees en la Liga de Béisbol de Monclova
Con esta división de honores, Astros se posicionan en el cuarto lugar de la liga, mientras que Yankees se mantienen en la séptima posición.
En doble cartel en el que salió a relucir el pitcheo, Astros y Yankees salieron a mano en el diamante del Parque AHMSA, donde se enfrentaron durante la fecha 9 de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".
Astros atacó temprano y le alcanzó para sellar una apretada victoria por pizarra de 5 carreras a 4 en el primer cotejo de la serie, con Enrique Flores bateando de 3-3 y Edwin Sánchez lanzando toda la ruta para liderar el resultado, mientras que Jairo Salazar Jr. se llevó el revés con labor de 6 innings.
En la primera tanda, los espaciales tomaron el comando del juego con triple producción elaborada por Enrique Flores, Jesús Sánchez y Nicolás Marrero; después, el mismo Flores pintó la cuarta rayita en el tercer rollo y Carlos González remachó la ventaja en la quinta entrada. A su vez, los Yankees descontaron en la tercera alta con anotación de Jesús Moreno, y en la sexta registraron 3 carreras para recortar la diferencia.
Ya en la segunda contienda, los bombarderos de la familia Orozco Padilla labraron un triunfo por la mínima diferencia de 3 carreras a 2, para dividir la serie.
Gustavo Tijerina anotó en la parte alta del primer capítulo para estrenar la pizarra, luego Jairo Salazar Jr. y Guillermo Ramos complementaron con anotaciones en el cuarto episodio para sellar la victoria. Por su parte, los Astros descontaron con carreras de Jesús Sánchez y René Marrero en el cierre de la primera entrada.
Tras la división de honores, los Astros se colocaron en el cuarto puesto del standing con 11 juegos ganados y 7 perdidos, mientras que Yankees se quedó con marca de 9-9, en el séptimo puesto.