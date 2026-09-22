Lindavista se impone 4-3 a Cerveceros en emocionante encuentro

El equipo de la Colonia Miravalle combinó un ataque contundente y una sólida defensa para lograr su tercer triunfo de la campaña, tras superar 3-0 al Deportivo RC en encuentro que disputaron durante la quinta jornada de la Liga Master-Oro-Platino.

En la cancha de la colonia Azteca hubo un claro dominador y ese fue el equipo de la "Mira", el que tomó una tempranera ventaja con gol de César Javier Rangel y posteriormente manejó el trámite para ir al descanso con la balanza inclinada a su favor.

Ya en el complemento, la victoria fue consumada con anotaciones de Mario Alberto Camarillo y Francisco Ramos. El resultado le valió al Miravalle para escalar al quinto puesto de la tabla con 9 unidades, mientras que el Deportivo se quedó estancado en 8 unidades.

El equipo de Lindavista regresó a San Buena con 3 puntos en su poder después de imponerse ante Cerveceros por la mínima diferencia de 4-3, en cotejo de la categoría "A".

Miguel Ángel Paredes tuvo una tarde inspirada y firmó las 4 anotaciones que guiaron al Lindavista a su tercera victoria de la campaña, en tanto que los "rossoneros" acortaron la distancia con tantos de Raúl Briones, Óscar de Hoyos y Ervey Rico.