Halcón Negro celebra 40 años de carrera en Monclova

Haber conquistado la gloria mundial bajo el estandarte del CMLL y haber llevado la escuela monclovense hasta los escenarios más exigentes, como la Arena México y el Korakuen Hall de Tokio, cristalizaron los sueños del legendario Halcón Negro y cumplieron una promesa hecha a su padre. El Ave Real de Monclova se encuentra conmemorando 40 años de carrera luchística.

Su bautizo de fuego sobre la lona se consumó en septiembre de 1986 en la desaparecida Arena La Sierrita de Frontera. Aquel juvenil Jorge Herrera Pinales, con apenas 19 años de edad y enfundado en un equipo prestado, aceptó el reto como emergente bajo el improvisado mote de Black Star II. "Me preguntaron si me sentía preparado y no dudé en decir que sí", recuerda con nostalgia el gladiador sobre la noche de debut, en la que enfrentó a un rudo conocido como El Judicial.

Bajo la tutela estricta del maestro Doctor Kronos, el joven prospecto comenzó a forjar su propia identidad luchística. Tras pasar por personajes como El Aristócrata y Difunto I, encontró su consagración definitiva bajo la máscara del Halcón Negro, apadrinado por el legendario "Chacho" Herodes.

El talento nato del monclovense pronto encontró cabida en la capital del país, y su maestría técnica le abrió las puertas de la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy el CMLL, donde primero pulió su estilo junto a leyendas de la talla de Pepe Casas, Rodolfo Ruiz, Ringo Mendoza y Arturo Beristain, y posteriormente se convirtió en un rudo protagonista.

La cosecha de triunfos no tardó en llegar a sus vitrinas con codiciadas cabelleras y máscaras de rivales como La Sombra Poblana y El Vencedor. Su consagración definitiva estalló en 1998, cuando se coronó campeón mundial de peso Welter del CMLL, llevando además su clase a Japón, donde fue solicitado para luchar y para entrenar a jóvenes prospectos.

Aquel guerrero indomable que también brilló con la banda musical Los Rudos del Ritmo y el selecto Grupo Cibernético, mira atrás y señala estar satisfecho con lo hecho durante 4 décadas como pancracista. "Me siento contento con lo que hice. Lo más importante fue haber cumplido mi sueño de ser luchador, y cumplir la promesa que le había hecho a mi padre. Cuando salí de Monclova le prometí que no iba a ser un luchador del montón, y ya cuando me coroné campeón mundial le traje ese cinturón a mi padre y él al borde del llanto me felicitó", comenta Jorge Herrera.

"A cuarenta años de mi debut, puedo decir que tuve una carrera plena. Mi ciclo como luchador profesional terminó, pero tengo contemplado entrenar a nuevos valores y dejar un nuevo legado", añadió.