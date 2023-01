Augusto Lotti asegura que en Cruz Azul no existe paciencia

Aunque el inicio del Clausura 2023 no ha sido el mejor para la escuadra de Cruz Azul, los refuerzos que llegaron al equipo tienen claro que se le debe de dar vuelta a la página y comenzar a conseguir buenos resultados para la institución, razón por la cual el lateral Augusto Lotti señaló estar comprometido con la causa celeste para buscar la primera victoria de la temporada en el próximo duelo ante los Rayos del Necaxa.

Debemos estar preparados y saber que no siempre van a ser situaciones favorables, sabemos la exigencia que tiene este club y que no existe eso de la paciencia, sino que al entrar a la cancha debemos de demostrar calidad, porque somos conscientes lo que es estar representando a Cruz Azul", manifestó.

Por otra parte, Lotti, quien no jugó en la jornada 1, debido a que no estaba registrado ante la Liga MX, se mostró satisfecho de haber debutado con La Máquina en la segunda fecha del campeonato, asegurando que está enfocado en seguir teniendo participación con el equipo.

Se sabe que no es el mismo ritmo, pero uno intenta entrenar de la mejor manera, me tocó sumar minutos con la Sub 20 porque no podíamos formar parte del primer equipo, pero por suerte eso ya pasó y no queda más que pensar en el torneo y en la próxima fecha, que tenemos que lograr los tres puntos sí o sí", declaró.

Lotti, junto a Ramiro Carrera, llegaron provenientes del Atlético Tucumán de Argentina para reforzar la zona ofensiva de la escuadra cementera, contando con el visto bueno del técnico Raúl Gutiérrez, quien aún espera un delantero para redondear la plantilla de Cruz Azul en la actual campaña.