Memo Ochoa jugará con AEL Limassol contra Aris en la Liga de Chipre

¿Cuándo juega Memo Ochoa con AEL Limassol? A qué hora y dónde ver al portero mexicano

Memo Ochoa sigue su aventura en el fútbol de Chipre; te contamos a qué hora y dónde verlo con el AEL Limassol. Memo Ochoa continúa con su aventura en el fútbol de Chipre con el AEL Limassol; te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra el Aris en la Jornada 7.

El AEL Limassol de Memo Ochoa se mantiene en la pelea por alejarse de la zona baja de la Liga de Chipre, y el resultado ante el Aris es importante para lograrlo.

¿Cuándo juega Memo Ochoa con AEL Limassol en la Liga de Chipre?

El AEL Limassol de Memo Ochoa visita al Aris en la Jornada 7 de la Liga de Chipre, el domingo 19 de octubre de 2025. El domingo 19 de octubre de 2025, Aris vs AEL Limassol se enfrentan en la Jornada 7 de la Liga de Chipre, partido en el que el mexicano Memo Ochoa podría ser titular en la portería.

El partido del AEL Limassol está programado para iniciar a las 10 horas, tiempo del centro de México. El partido del AEL Limassol de Memo Ochoa contra Aris, en la Jornada 7 de la Liga de Chipre no será transmitido en México.

Partido: Aris vs AEL Limassol

Fase: Jornada 7 de la Liga de Chipre

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Alphamega Stadium

Transmisión: Sin transmisión

¿Cómo llega el AEL Limassol de Memo Ochoa a la Jornada 7 de la Liga de Chipre?

El AEL Limassol de Memo Ochoa venció 4-1 a Anorthosis en la Jornada 6 de la Liga de Chipre.