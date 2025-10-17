Despido laboral tras incidente en juego de béisbol entre Brewers y Dodgers

Una aficionada de los Brewers fue despedida de su trabajo luego de que fue filmada amenazando a uno de Dodgers con llamar a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos por sus siglas en inglés).

Ricardo Fosado, un veterano del ejército de Estados Unidos de ascendencia mexicana, fue al segundo juego de la Serie de Campeonato que se disputó el martes pasado en el American Family Field.

En un momento del partido, que terminó a favor de Los Ángeles 5-1, comenzó a grabar y diciendo, "¿Por qué están todos tan callados?".

En eso, la mujer identificada como Shannon Kobylarczyk le contestó, "¡Los hombres de verdad beben cerveza, (insulto)!".

Luego le dio un codazo a la persona que tiene delante y comentó: "¿Sabes qué? ¡Llamemos a ICE!".

Bajo las instrucciones del Presidente Donald Trump, ICE ha estado "cazando" migrantes y deportándolos, pero Fosado, quien bajó desde Chicago a Milwaukee para el partido, le dijo entre risas que no le podían hacer nada.

"Soy ciudadano estadounidense, veterano de dos guerras, niña pequeña. ICE no puede hacerme nada", le manifestó.

Fosado al final fue expulsado del estadio por "conducta desordenada e intoxicación pública" y fue prohibida su entrada para futuros eventos, lo mismo que Kobylarczyk.

Luego de que el video se hiciera viral, la empresa donde trabajaba Kobylarczyk, ManPowerGroup, anunció su salida.

"Tan pronto como nos dimos cuenta de este video, la persona fue puesta bajo licencia inmediata y comenzamos una investigación", reveló la compañía, según Fox 11.

"Como resultado de este proceso, la empleada deja de trabajar en la organización. Mantenemos nuestro compromiso de mantener una cultura basada en el respeto, la integridad y la responsabilidad".

Fosado no se alegró por el anuncio, al contrario.

"No creo que haya sido horrible ni nada por lo que deban despedirla. Lo siento por ella", dijo.