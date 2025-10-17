Auténticos Tigres buscan mantenerse en la cima del standing

MONTERREY, NL 17-Oct-2025 .-Los Auténticos Tigres tienen hoy un partido accesible para seguir en las primeras posiciones del standing en la Temporada 2025, al enfrentar a Zorros Cetys en la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA.

El equipo auriazul, con marca de cinco ganados y un perdido, se mide al último lugar de la clasificación general, los Zorros, quienes tienen una victoria y cuatro derrotas.

Los de Mexicali son actualmente la peor defensa del torneo, con 171 puntos en contra, marca que los tiene en el sótano del standing, pese a que están empatados en victorias y derrotas con Pumas Acatlán y Borregos Guadalajara.

El conjunto del coach Antonio Zamora viene de vencer a Linces UVM en casa y buscará mantenerse invicto en el Estadio Gaspar Mass.

A las 19:00 horas, los auriazules buscarán dar un zarpazo que los mantenga en el top tres del standing, de cara a las últimas tres fechas del torneo regular.