McLaren lidera en el Gran Premio de Estados Unidos con Lando Norris en entrenamientos libres

CIUDAD DE MÉXICO, 17-Oct-2025.- McLaren da el primer golpe en el Gran Premio de Estados Unidos.

En los últimos minutos de la única sesión de entrenamientos libres, Lando Norris colocó los neumáticos más blandos en su monoplaza y asaltó la primera posición al detener el cronómetro en 1'33"294.

La escudería color papaya estuvo a punto de completar el doblete, pero Nico Hülkenberg, de Sauber, se encargó de bajar al tercer puesto a Oscar Piastri por apenas 24 milésimas de segundo.

El australiano, que defiende el liderato del Campeonato de Pilotos, tiene que hacer los ajustes necesarios para acortar esos .279 segundos a su compañero de equipo y evitar que se le acerque.

Max Verstappen, que encontró más ritmo en su Red Bull al comienzo de la práctica con las llantas más duras, perdió velocidad en sus últimos giros y apenas alcanzó el quinto puesto.

De hecho, el neerlandés reportó que el suelo de su RB21 rozaba con los bordes de la pista, lo que ocasiona la falta de equilibrio.

Lewis Hamilton no probó los neumáticos suaves o rojos, pero con los medios y blancos demostró que su Ferrari tiene el potencial para buscar su primer podio de la temporada.