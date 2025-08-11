León deja fuera a James Rodríguez en duelo ante Monterrey

James Rodríguez no fue convocado para el partido de la Jornada 4 de Liga MX, en el que León y Monterrey se enfrentarán, duelo en el que estaban centradas las expectativas por el reencuentro entre el delantero colombiano y Sergio Ramos.

A pocos minutos de que comenzara a rodar el balón en la cancha del Nou Camp, La Fiera dio a conocer su alineación con la novedad de que James Rodríguez no estaría en el terreno de juego desde el inicio, sin embargo, una vez que fueron revelados los jugadores suplentes, el sudamericano de 34 años tampoco estaba presente.

Estas fueron algunas de las respuestas por parte de los aficionados al darse cuenta que James Rodríguez no terminó siendo uno de los 21 elegidos por parte de ´Toto´ Berizzo, quien habría quedado fuera de la convocatoria debido a problemas físicos tras la Leagues Cup:

"Y james q le paso?".

"Sin el capitán, dónde está el 10?".

"Se tomaron muy enserio la ley del ex, quieren que alguno meta".

"Entiendo a james perfectamente quien quisiera jugar en León los leo..."

El duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 de Liga MX no contará con transmisión por TV Abierta ni TV de paga, sin embargo, el primer compromiso de esta triple cartelera que tendrá el futbol mexicano durante el día podrá sintonizarse de manera gratuita.