Juniors gana 9-7 a Mets en la Liga Municipal de Softbol Femenil

El equipo de Juniors tomó ventaja desde el primer episodio con un rally de cinco carreras y mantuvo la delantera hasta imponerse 9-7 sobre Mets, al enfrentarse el pasado sábado durante la sexta jornada de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Juniors marcó el rumbo del encuentro en la apertura del primer capítulo, con un ataque en el que participaron Naomi García, Yarley López, Daniela Amador, Carolina Córdova y Yaritza Lira. Mets respondió en el cierre de la misma entrada con una carrera de Elizabeth Hernández y agregó dos más en el segundo rollo, por conducto de Ingrid Hernández y Leslie Favela, para acercarse 5-3 en la pizarra.

En el tercer episodio, Daniela Amador amplió la cuenta de Juniors, mientras Citlali Reyes acercó a las metropolitanas con la cuarta rayita. Para la apertura del cuarto capítulo, Naomi García y Yarley López cruzaron el plato para ampliar la ventaja a 8-4; sin embargo, Mónica Medina, Alisson Rodríguez y Luisa Hernández impulsaron un ataque de tres carreras en el cierre del mismo capítulo, manteniendo a Mets en la pelea.

El toma y daca continuó en el quinto rollo, cuando Alondra Sánchez anotó la novena y definitiva carrera de Juniors. Desde el círculo de pitcheo, Carolina Córdova trabajó tres sólidas entradas para apuntarse la victoria, a la vez que Victoria Bueno cargó con el peso de la derrota.