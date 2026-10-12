Juventus vence 1-0 a San Luis en la Liga de Futbol Master-Oro-Platino

El Juventus tuvo que emplearse a fondo para doblegar por la mínima diferencia de 1-0 al Deportivo San Luis, sotanero de la clasificación, en uno de los encuentros más cerrados de la octava jornada de la Liga de Futbol Master-Oro-Platino.

Sobre la cancha de la Unidad Deportiva, ambos conjuntos protagonizaron un duelo intenso, de constante disputa y con escasas llegadas al área. La paridad se mantuvo durante la primera mitad, hasta que en el complemento apareció Francisco Javier Castro, quien resolvió con precisión frente a los tres palos para marcar la anotación que terminó por sentenciar el encuentro.

Con este resultado, el Juventus cosechó su quinto triunfo de la campaña y llegó a 16 puntos, cifra que le permitió escalar al tercer puesto de la clasificación. En contraparte, el Deportivo San Luis sufrió su octava derrota consecutiva y permaneció en el fondo de la tabla sin unidades.

Atlético Americana y Deportivo Aviación salieron de la cancha del Cefare con un punto en la mano tras igualar a 2 tantos, en otro encuentro correspondiente a la categoría "A".

El conjunto americano contó con goles de Manuel Martínez al minuto 31 y Rogelio Zamarripa al 64, a la vez que los aviadores respondieron con un doblete de Jesús Hernández, quien mandó el esférico a las redes al 26 y 33 para la igualada.