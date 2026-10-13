Josh Allen brilla y Buffalo Bills vence a Rams en tiempo extra

Los Buffalo Bills consiguieron una emocionante victoria de 37-34 sobre Los Angeles Rams en tiempo extra, durante el Monday Night Football que cerró la Semana 5 de la temporada 2026 de la NFL, en un encuentro disputado en el SoFi Stadium de California.

El mariscal de campo Josh Allen fue una de las figuras principales del partido, al registrar 210 yardas por pase, 121 por tierra, un envío de anotación a Keon Coleman y un touchdown personal, liderando a Buffalo en un duelo lleno de emociones hasta el último segundo.

Tyler Bass define el partido en tiempo extra

Cuando parecía que cualquiera de los dos equipos podía quedarse con el triunfo, el pateador Tyler Bass se convirtió en el héroe de Buffalo al conectar un gol de campo de 45 yardas durante la prórroga.

El encuentro estuvo marcado por constantes cambios en el marcador. Allen adelantó a los Bills con una carrera de una yarda y una conversión de dos puntos, pero Matthew Stafford respondió con un pase de anotación a Davante Adams para igualar el partido 27-27.

Posteriormente, James Cook devolvió la ventaja a Buffalo con una anotación terrestre de cinco yardas. Sin embargo, los Rams no bajaron los brazos y Kyren Williams consiguió el touchdown del empate 34-34 cuando quedaban apenas cinco segundos en el reloj, obligando a disputar el tiempo extra.

Matthew Stafford y Puka Nacua también brillaron

Pese a la derrota, Matthew Stafford tuvo una destacada actuación con 383 yardas por pase y tres touchdowns. Por su parte, el receptor Puka Nacua registró 17 recepciones para 138 yardas y una anotación, convirtiéndose en uno de los jugadores más productivos de Los Ángeles.

James Cook también fue determinante para Buffalo, al superar las 100 yardas terrestres y conseguir dos touchdowns, complementando el desempeño de Allen en la ofensiva.

Con este resultado, los Bills mejoraron su marca a cuatro victorias y una derrota, mientras que los Rams quedaron con registro de dos triunfos y tres descalabros.

La victoria permitió a Buffalo recuperar el impulso en la temporada y mantenerse como uno de los equipos competitivos de la Conferencia Americana, después de un partido que mantuvo la tensión hasta la última jugada.