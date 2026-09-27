Academia Bravos se impone a Queens B en softbol municipal

Con triple producción en la séptima alta, el equipo de la Academia Bravos definió una valiosa victoria por pizarra de 5-2 sobre Queens "B", al enfrentarse ayer dentro de la fecha 5 del Softbol Municipal.

Las Reynas tomaron la iniciativa en el score en el fondo del primer episodio, cuando Ximena Villalobos fue impulsada por Mía Vázquez para poner el 1-0. Posteriormente, las de Sabinas emparejaron los cartones en el segundo rollo, con timbre de Sofía Flores que produjo Yamileth Sánchez con triplete.

La novena visitante se adelantó momentáneamente en la cuarta entrada con anotación de Brenda Sepúlveda, pero en el fondo de la misma tanda, Villalobos volvió a aparecer en la tierra prometida con la segunda carrera para Queens, poniendo el score 2-2.

Fue en la séptima entrada cuando las Bravas definieron el triunfo con un oportuno ataque de tres carreras. Estefanía Sánchez abrió el rally al llegar al home plate tras un wild pitch, luego la secundaron Marlene Pérez y Gizel Martínez con timbres que le pusieron números definitivos al triunfo.

El acierto se lo anotó Aylin Cibrián tras culminar la ruta completa con dos anotaciones y seis imparables en contra, concedió un pasaporte y dio un golpe, a la vez que recetó 10 ponches; por su parte, Ximena Villalobos salió con la derrota lanzando 6.1 innings.