Tigres de Repsa inician la liga con blanqueada sobre Rojos

Con hermética serpentina de Armando Villarreal y oportuno respaldo de la artillería, los Tigres de Repsa debutaron con una blanqueada de 5-0 sobre la novena de Rojos, en la jornada inaugural de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

Durante cinco entradas y un tercio de labor en el montículo del Parque Ferrocarrilero, Villarreal no admitió anotación y apenas le conectaron tres imparables, dio una base por bolas y dejó a tres bateadores abanicando la brisa, para anotarse su primer éxito de la campaña.

Por el bando contrario, el abridor Óscar García sufrió el descalabro tras cinco capítulos de labor, contando con relevo de Rafael García.

En la primera entrada, Everardo Muñiz estrenó los cartones tras ser impulsado por Francisco Ramos con doblete; luego, Jesús Reyna pegó batazo al jardín derecho y produjo el 3-0 en los spikes de Martín Peña y Martín Banda, en la cuarta tanda.

Los felinos dieron otro zarpazo en la parte alta del quinto capítulo, cuando Muñiz pegó triple productor de la cuarta rayita, la cual pintó José Garibay, mientras que Hugo Martínez llegó al pentágono en la sexta entrada para poner el 5-0 en los cartones finales.

Martín Peña y Jesús Reyna pegaron de 4-2 para comandar la ofensiva de Tigres, mientras que Pablo de la Cruz figuró por Rojos con un doblete en dos oportunidades en la chocolatera.