Messi prepara su despedida de Argentina con una camiseta especial

Lionel Messi está listo para poner punto final a su etapa con la Selección Argentina y lo hará con una indumentaria creada especialmente para acompañar su despedida. El futbolista del Inter Miami y Adidas presentaron el jersey bajo el concepto "Una camiseta para toda la vida".

La nueva playera conserva las tradicionales franjas verticales celestes y blancas de Argentina, pero incorpora elementos dorados que la distinguen de la equipación habitual. El cuello y los puños presentan este color, al igual que el escudo de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), el apellido de Messi y el número 10.

La nueva camiseta de Messi

En la parte posterior aparece uno de los detalles principales del diseño: una serie de rayos que parten del dorsal 10 y forman una figura inspirada en el Sol de Mayo, uno de los símbolos de la identidad argentina.

La propuesta conmemorativa también incluye otras prendas. Adidas anunció ropa de calentamiento y artículos casuales que forman parte de la colección dedicada al futbolista.

¿Cuándo saldrá a la venta?

La colección estará disponible desde este 25 de septiembre en tiendas Adidas. La camiseta tendrá un precio de 2,900 pesos para la versión de jugador y de 1,999 pesos para la versión de aficionado.

El último partido de Messi con Argentina

El último partido de Messi con la Selección Argentina está programado para el 6 de octubre, cuando la Albiceleste se mida con Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, inmueble de River Plate.

El encuentro representará el cierre de una etapa internacional que Messi anunció el pasado 31 de agosto, después de su última aparición con la camiseta argentina. Durante su trayectoria con la selección, el delantero conquistó, entre otros logros mencionados en el texto, la Copa América y el Mundial de Qatar 2022. Ahora, su último encuentro estará acompañado por una camiseta diseñada específicamente para conmemorar su recorrido con la Albiceleste.