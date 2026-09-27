Dodgers arrasa a Sultanes: 35-1 en Liga Furia Azul

Dodgers tuvo una práctica de bateo en el diamante del Parque Pericos y, en cinco entradas, labró una holgada victoria sobre Sultanes por pizarra de 35 carreras contra 1, al enfrentarse ayer dentro de la categoría 11-12 años de la Liga Furia Azul.

En el primer episodio, Dodgers dio la primera muestra de su poder ofensivo y tomó el comando del juego con un rally de nueve carreras que incluyó un cuadrangular de Brus Soto, mientras que la ventaja se extendió en la segunda entrada con una producción de seis.

Para el tercer episodio, Juan Sandate conectó jonrón para apuntalar un rally de seis anotaciones; luego Dodgers repitió la cuota de nueve en la cuarta entrada, en la que Víctor Chávez lució con vuelacercas, mientras que para el quinto rollo, Carlos Cruz, Tadeo Vallejo y el mismo Sandate detonaron jonrones para impulsar un rally de seis, el cual le puso el cerrojo al triunfo.

A su vez, los Sultanes alcanzaron a evitar la limpia con una solitaria anotación en el segundo capítulo. Uriel Orozco se embazó con pasaporte, avanzó hasta la tercera tanda con robo y, posteriormente, aprovechó un wild pitch para pintar la carrera de la honra.

El pitcher ganador fue Víctor Chávez tras una apertura de tres episodios, contando con el respaldo de dos relevistas, mientras que Uriel Orozco cargó con la derrota.