Aymen Hussein celebra clasificación de Irak al Mundial en Bagdad

La escena cambió de la calle al protocolo, pero un detalle se mantuvo. En la recepción oficial encabezada por el primer ministro Mohammed Shia' Al-Sudani, el delantero Aymen Hussein apareció con un sombrero norteño. El mismo que utilizó en Monterrey después del gol que llevó a Irak de regreso a una Copa del Mundo.

El plantel llegó a Bagdad tras un recorrido que comenzó en Ramadi y avanzó entre concentraciones de aficionados. El autobús se detuvo en distintos puntos. Los jugadores descendieron para saludar. La movilización se extendió hasta la capital, donde se realizó el acto oficial.

La recepción marcó el cierre institucional de la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese espacio, Hussein concentró la atención por el accesorio que conectó dos momentos del mismo proceso. El delantero fue el autor del gol decisivo en el repechaje intercontinental. Irak venció 2-1 a Bolivia en el Estadio BBVA. Hussein marcó al minuto 53 y sostuvo la ventaja en el tramo final del partido.

Horas después del regreso, el jugador celebró con su familia. Su padre, miembro del ejército iraquí, murió en 2008 en un ataque de Al-Qaeda. La imagen del festejo se sumó a las escenas difundidas en redes durante el trayecto del equipo.

En la recepción, el plantel fue reconocido por las autoridades tras asegurar el boleto al Mundial, el primero desde Copa Mundial de la FIFA México 1986. El equipo continuará con las celebraciones. Está programada una caravana a cielo abierto por Bagdad para acompañar el regreso de la selección. El recorrido cerrará una secuencia que comenzó en Monterrey y terminó en la capital iraquí con un símbolo que no se quedó en la cancha.