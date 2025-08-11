Victoria contundente del Club Deportivo Miravalle ante Aztecas Leandro Valle

El Club Deportivo Miravalle dio un paso firme rumbo a la liguilla al imponerse sobre los Aztecas de la Leandro Valle con un claro 3-0, en el duelo que libraron dentro de la Jornada 12 en la categoría Premier del balompié municipal.

Con la cancha de la Unidad Deportiva como escenario, la "Mira" selló su octava victoria del torneo y alcanzó los 23 puntos para mantenerse firme en la zona de clasificación, a la vez que los Aztecas sufrieron su octava derrota de la campaña, quedándose con 15 unidades y complicando sus aspiraciones de avanzar.

Desde el silbatazo inicial, el C.D. Miravalle ejerció una clara superioridad en el terreno de juego y generó peligro constante sobre el arco rival. El premio a su insistencia llegó al minuto 30, cuando Carlos de la Cruz colocó el 1-0 con su primera intervención de la tarde.

Posteriormente, de la Cruz volvió a mover las redes al ´38 para ampliar la diferencia y confirmar su inspirada actuación.

Ya en la parte complementaria, los Aztecas intentaron reaccionar, pero la defensa de Miravalle se mostró sólida y bien plantada. El golpe definitivo llegó al minuto 70, cuando Mario Ramos apareció dentro del área y con un certero remate puso el 3-0 definitivo a favor de los dirigidos por "Yiyo" Huerta.