Baja California Sur Azul logra remontar y vencer a Coahuila B

El relevo de Coahuila B falló en la cuarta entrada al repartir pasaportes a diestra y siniestra, y la ofensiva de Baja California Sur Azul aprovechó los regalos para gestar la remontada. Con un rally de 9 carreras en dicho capítulo, los peninsulares le dieron la vuelta a los cartones y terminaron superando al representativo coahuilense por pizarra de 17-9, en el debut de ambos dentro del Campeonato Nacional de Béisbol U-15.

La escuadra de Coahuila B tenía una cómoda ventaja de 9-4 después de 3 entradas completas, sin embargo, el cuarto capítulo fue una pesadilla para el pitcheo local. El abridor Franco Sandoval concedió un par de boletos que se convirtieron en anotaciones, luego, el relevista Brayan Urbina otorgó otras 2 bases por bola que terminaron en anotaciones y acortaron la diferencia 9-8; después apareció Javier Hernández, quien tampoco pudo retomar el control en el montículo y admitió 5 carreras que despegaron a los bajacalifornianos.

En la quinta entrada, Eliuth Álvarez sumó una rayita más a la cuenta visitante, mientras que en la sexta tanda, Baja California Sur Azul fue por más y le puso números definitivos al triunfo con una triple producción elaborada por Santiago Mendívil, Ricardo Cruz y Edgar Barrera. La derrota fue para Javier Hernández quien trabajó una entrada y 2 tercios, admitiendo 6 anotaciones, a la vez que el relevista Lionel González se anotó el acierto.

Para hoy, Coahuila B buscará darle la vuelta a la página y corregir el rumbo, al enfrentar a Veracruz en su segundo encuentro dentro del Grupo A.