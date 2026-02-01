Las Gacelas se coronan campeonas tras vencer a Tigres en Monclova

Las Gacelas se proclamaron campeonas en la categoría "A" de la Liga Municipal de Softbol Femenil tras vencer dramáticamente por 11-9 al equipo de Tigres; en el tercer y definitivo encuentro de la serie final que celebró ayer por la tarde en el campo la Unidad Deportiva.

En una final bastante reñida e intensa de principio a fin, las Gacelas terminaron imponiéndose para sumar un trofeo más a su amplia vitrina, luego de 3 encuentros dignos de una final. Katherine Lozada, Neila Maldonado y Cynthia Villastrigo elaboraron una triple producción en el cierre del primer rollo para comenzar a trazar el camino del triunfo; después, la ventaja de Gacelas se amplió con un par de rayitas en la segunda y tercera tanda, luego María Garza aportó una rayita más en el quinto rollo, mientras que los números definitivos fueron sellados con 3 anotaciones más en el fondo de la sexta, incluyendo 2 impulsadas por Villastrigo.

Por su parte, las felinas abrieron el score en el primer capítulo con una anotación de Abril Guerrero; Antonella Maldonado y Gabriela Villanueva sumaron 2 rayitas más en la tercera tanda, la misma Maldonado volvió a anotar en el quinto capítulo, mientras que en la sexta tanda, Tigres se metió al juego con un rally de 4 carreras. Finalmente, Mía López apareció en el séptimo rollo con una carrera que alcanzó solo para recortar la diferencia.

El acierto fue para la experimentada Cynthia Villastrigo en labor de relevo, en tanto que la derrota fue para Ivana Pérez. Al final del cotejo, las Gacelas recibieron el trofeo de campeonas de manos del coordinador municipal de Softbol, Antonio Marrero, para clausurar oficialmente la Temporada 2026.