La Selección Nacional de México Femenil pierde a Diana Ordóñez para el duelo ante Jamaica

La Selección Nacional de México Femenil publicó este lunes un boletín de prensa oficial en el que informa que la delantera Diana Ordóñez causó baja de la concentración del equipo.

El comunicado detalla que la jugadora de Tigres presentó una molestia física a su llegada al grupo y, tras una valoración médica, se decidió no arriesgarla. "La jugadora Diana Ordóñez causó baja de la concentración, debido a una molestia física que presentó a su llegada. Tras una valoración médica y con el objetivo de evitar riesgos, se determinó que la futbolista no participará en el primer encuentro ante Jamaica, y este día, regresó a su club para continuar con su proceso de recuperación", se lee.

Esta baja representa un golpe sensible para el ataque del conjunto dirigido por Pedro López, pues Ordóñez es una de las referencias ofensivas del proceso y llega en buen momento goleador con Tigres en la Liga MX Femenil.

El cuerpo técnico optó por no forzarla ante la molestia detectada desde el inicio de la concentración, lo que le impidió estar disponible para el primer duelo de preparación frente a Jamaica.

Este martes 13 de octubre, a las 19:00 horas, la Selección Mexicana Femenil se medirá por segunda vez consecutiva a Jamaica, ahora en el Estadio Corregidora de Querétaro.

El encuentro es el segundo amistoso de esta Fecha FIFA y llega después de la derrota 3-4 sufrida el pasado viernes en el Estadio Victoria, donde las Reggae Girlz se impusieron en un partido de siete goles con anotaciones de Jody Brown, Khadija Shaw, Deneisha Blackwood y Solai Washington; por México marcaron Lizbeth Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral.

El partido en Querétaro servirá como última prueba de fogueo antes de que el equipo cierre esta ventana internacional. Para Pedro López, el objetivo es corregir los detalles defensivos mostrados en Aguascalientes y generar mayor ritmo de competencia de cara al compromiso oficial más importante del año.

Tras este duelo, el Tri Femenil enfocará su atención en el Campeonato Concacaf W 2026. El sábado 28 de noviembre, México enfrentará a Haití en los cuartos de final, en el Texas Health Mansfield Stadium.

El ganador de ese encuentro asegurará uno de los cuatro boletos directos al Mundial Femenil de Brasil 2027; además, el torneo repartirá plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 entre los finalistas y el tercer lugar.