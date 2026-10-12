Dante Morales impulsa a Petroleros B a la victoria sobre Sultanes

Petroleros "B" combinó una sólida labor monticular de Dante Morales con bateo oportuno para remontar y vencer por pizarra de 8 carreras contra 5 a Sultanes, en encuentro correspondiente a la tercera serie de la Liga Ribereña de Béisbol, dentro de la categoría Junior.

El equipo sultán tomó la iniciativa en la parte alta del primer episodio con anotación de Santiago Esquivel, quien volvió a aparecer en el segundo rollo al conectar sencillo que llevó al plato a Mateo Gloria y Axel Flores. Petroleros "B" recortó distancias en el cierre de esa misma entrada con timbres de Miguel Linares y Dante Morales; sin embargo, César Padilla y Fernando Castillo respondieron en la tercera tanda para ampliar la ventaja de Sultanes a 5-2.

Lejos de bajar los brazos, los Petroleros apretaron el paso en el cierre del tercer capítulo, cuando Erik Reyna y Aarón Martínez cruzaron el pentágono para acercar a su equipo. En la cuarta entrada, Dante Morales encendió la ofensiva con un jonrón de campo que igualó la pizarra a 5 carreras, y Hugo Flores completó la remontada al timbrar la sexta anotación. Petroleros "B" volvió al ataque en el quinto rollo con carreras de Erik Reyna y Leo Treviño, para colocar cifras definitivas de 8-5.

Desde la lomita del Deportivo AHMSA, Dante Morales trabajó 4 entradas y un tercio para acreditarse la victoria, respaldado por el relevo de Erik Reyna, mientras que César Padilla cargó con el descalabro. A la ofensiva, Leo Alonso destacó al batear de 2-1 y remolcar dos carreras.