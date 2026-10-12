América festeja 110 años con actividades especiales y homenaje a leyendas

América continuó con las celebraciones por sus 110 años de historia, una conmemoración que comenzó con actividades especiales en el Estadio Azteca el pasado sábado y que ahora tuvo otro capítulo en las instalaciones de Coapa, donde directivos, futbolistas y colaboradores del conjunto azulcrema compartieron un pastel para marcar el aniversario de la institución, fundada el 12 de octubre de 1916.

Este lunes, en la fecha oficial del aniversario, los festejos continuaron en las instalaciones de Coapa. Directivos, futbolistas y colaboradores de Grupo Águilas se reunieron para compartir un pastel, en un acto encabezado por Ferran Reverter, CEO del grupo; Santiago Baños, presidente deportivo del club; y Henry Martín, capitán del primer equipo varonil. También estuvieron presentes Irene Guerrero, capitana del conjunto femenil, así como representantes de las categorías Sub-19.

La ceremonia incorporó a los equipos de inclusión del América, con la presencia de sus capitanes Sebastián Mendoza, del conjunto de Discapacidad Intelectual; Fernando Hernández, del equipo de Amputados; Gustavo Ángel Ramírez, de Ciegos y Débiles Visuales; y Jesús García Ramírez, del conjunto de Síndrome de Down. Además, participaron Rosa Isela Pacheco Nava, integrante del área de Cocina, y Benjamín Ismael Aguilar Ávila, integrante de Jardinería, como representantes del personal que contribuye al funcionamiento cotidiano de la institución.

Desde reconocimientos a figuras que marcaron distintas épocas de la institución hasta una indumentaria especial y una celebración con integrantes de distintas categorías de América en Coapa, el conjunto azulcrema ha repartido los festejos entre su afición, sus leyendas y quienes forman parte de su institución.

Uno de los primeros actos tuvo lugar el viernes 9 de octubre, cuando el club realizó el corte de un pastel conmemorativo y presentó una camiseta especial inspirada en una de las etapas históricas del equipo. La indumentaria formó parte de las iniciativas para recordar la trayectoria de las Águilas, cuya historia comenzó el 12 de octubre de 1916 y que, desde entonces, se ha convertido en una de las instituciones más reconocidas del futbol mexicano.

La celebración también llegó al Estadio Banorte durante el encuentro frente a Rayados de Monterrey, correspondiente al Apertura 2026. Para esa noche, el América invitó a sus seguidores a vestir de amarillo y distribuyó banderas con el distintivo de los 110 años para acompañar el ambiente en las tribunas. El inmueble se convirtió así en uno de los principales escenarios de los festejos, con actividades especiales alrededor del partido.

Durante el medio tiempo, la institución reconoció a exjugadores que dejaron huella con la camiseta azulcrema. Entre los homenajeados estuvieron Miguel Zelada, Adrián Chávez, Eduardo Bacas, Juan Hernández, Ángel Reyna, Aquivaldo Mosquera y Reinaldo Navia, además de otras figuras de distintas generaciones. El reconocimiento permitió reunir a representantes de diferentes etapas del club como parte de la conmemoración de su aniversario.

El programa también contempló un espectáculo de luces y pirotecnia, así como reconocimientos para trabajadores con trayectorias de más de una década y hasta 40 años dentro de la institución. A la par, el América distinguió a abonados con una larga relación con los equipos varonil y femenil, en una celebración que buscó incluir a quienes han acompañado al club desde las gradas y a quienes han contribuido con su trabajo fuera de la cancha.

Con esta reunión, el América dio continuidad a una celebración que ha involucrado a distintas generaciones de futbolistas, trabajadores y aficionados. Los actos por el aniversario también contemplan al equipo femenil, que tiene previsto recibir a Pachuca en el Estadio Banorte el próximo 18 de octubre, como parte de las actividades conmemorativas de los 110 años de historia azulcrema.