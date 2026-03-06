Baldemar Díaz y Ramón Valadez guían a Estancias a la victoria

Baldemar Díaz lanzó 7 dominantes entradas y Ramón Valadez se hizo presente con un jonrón de tres carreras, para liderar el primer triunfo de la campaña para el XX de Estancias, al vencer por pizarra de 5-4 a Cachunes en duelo de la primera serie del calendario regular.

Los Cachunes tomaron ventaja desde temprano, pero no pudieron mantener el control del encuentro. En la parte alta del primer rollo, Rodolfo Torres cruzó el pentágono del Parque "Chacho" Córdova para romper la quiniela.

En el tercer rollo, la novena de Estancias gestó la remontada. Gerardo Abrego se embazó con imparable, Ramiro Sánchez recibió pasaporte, y Ramón Valadez cimbró la registradora con sendo cuadrangular que revirtió los cartones 3-1 para el XX.

La ofensiva de Cachunes reanudó el ataque en la cuarta entrada y la pizarra se niveló momentáneamente con timbres de Héctor Orozco y Mario Peña, sin embargo, en el quinto capítulo, Abrego y Valadez sumaron un par de rayitas más a la cuenta del XX que valieron que significaron una ventaja determinante.

Por último, Martín Peña llegó al home plate en el sexto capítulo con una anotación que sólo alcanzó para acercar a los Cachunes. En el centro del diamante, Baldemar Díaz completó toda la ruta con 4 carreras y 9 hits permitidos, dio 2 boletos y un golpe, además de ponchar a 5 bateadores, para registrar su primer acierto de la campaña, mientras que el relevista Carlos Ramos se llevó la derrota.