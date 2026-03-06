México inicia con triunfo contundente en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

México debuta con contundente triunfo sobre Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Selección Mexicana de Béisbol inició con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse con autoridad 8-2 a Gran Bretaña, en un duelo que se definió con un poderoso rally en las últimas entradas.

Con batazos oportunos y un sólido trabajo del bullpen, el conjunto tricolor logró asegurar su primer triunfo del torneo y ahora se prepara para su segundo compromiso, que disputará el domingo frente a Brasil.

El encuentro comenzó cerrado durante los primeros episodios, con ambas ofensivas batallando para descifrar a los lanzadores rivales. Fue hasta la segunda entrada cuando México rompió el cero en la pizarra gracias a un jonrón solitario de Álvarez Jr., quien conectó un batazo de 394 pies entre los jardines izquierdo y central para colocar el 1-0.

Durante varios innings el duelo se mantuvo con mínima ventaja mexicana, gracias también al trabajo monticular de Javier Assad, quien contuvo a la ofensiva británica en los primeros episodios.

Sin embargo, Gran Bretaña logró empatar el juego en la sexta entrada, cuando Ford conectó un cuadrangular de 361 pies al jardín izquierdo para colocar momentáneamente el 1-1.

El empate se mantuvo hasta la octava entrada, cuando México inclinó definitivamente el juego a su favor. Con dos corredores en base, Jonathan Aranda conectó un jonrón de tres carreras que se fue por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Jarren Duran y Randy Arozarena, lo que colocó el marcador 4-1 y dio un golpe anímico importante al conjunto mexicano.