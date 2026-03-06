Raptors Cobac Saltillo gana eliminatoria Futsal Femenil Sub-21: IMSS Coahuila

Con la participación de delegaciones de Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, ayer se llevó a cabo la eliminatoria Estatal de Futsal Femenil Sub-21, de la que salió el equipo que representará a Coahuila en la competencia regional dentro del Mundialito IMSS. El Gimnasio Municipal "Milo" Martínez fue escenario de la ceremonia inaugural, la cual inició con el desfile de los equipos contendientes al título estatal. Además, el evento de apertura contó con la presencia del doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Coahuila, además de licenciada Dora Elizabeth Molina, titular de la jefatura de Servicios de Salud en el trabajo, prestaciones económicas y sociales. Otras autoridades presentes en la ceremonia fueron Sandra Janeth Alvizo, titular del Departamento Delegacional de prestaciones sociales; Raúl Rosales Durón, representante del SNTSS Sección XII Coahuila; María del Carmen Terrazas, directora del Centro de Seguridad Social del IMSS Monclova, y Daniel Morales, director municipal de Deportes. Luego del protocolo inaugural, en el que se rindieron honores a la bandera y se dio una brillante participación del Grupo de Porristas de nivel Pre-escolar del Instituto Inmagusa, las autoridades dieron la patada inicial para dar paso a las acciones en la cancha.

Luego de una intensa eliminatoria, la escuadra de Raptors Cobac Saltillo alzó el trofeo de campeón en el Estatal de Futsal Femenil Sub-21, para sellar su pase de entrada a la etapa regional del Mundialito IMSS, la cual se disputará próximamente en Zacatecas. El equipo de la capital del Estado se impuso ante IMSS Monclova e IMSS Piedras Negras, mientras que en la gran final de la justa refrendó su gran participación con un triunfo por marcador de 4-2 sobre el equipo de IMSS Torreón, para quedarse con el primer lugar.