Panteras ICC remontan y vencen a Conalep en Xochipilli

Tras caer en el primer set, las Panteras del ICC sacaron las "garras" y gestaron una gran remontada para imponerse 2-1 a la escuadra del Conalep, en uno de los partidos más reñidos de la segunda jornada en la categoría Femenil.

En intenso encuentro que se disputó el pasado jueves en la cancha del Parque Xochipilli 1, las felinas mostraron carácter y capacidad de reacción para rescatar una valiosa victoria, luego de un inicio de partido complicado.

En el primer set, el conjunto del Conalep mostró mayor precisión y dinamismo, lo que les permitió tomar ventaja con parciales 25-23. Sin embargo, para el segundo capítulo del encuentro, las Panteras regresaron a la cancha con una actitud completamente distinta, ajustaron su estrategia y comenzaron a dominar las acciones, imponiéndose con un claro 25-17 para empatar el partido y forzar la definición en un tercer set.

Ya en el decisivo, las felinas mantuvieron el ritmo y la concentración, protagonizando un cierre muy disputado ante un Conalep que nunca dejó de luchar. Finalmente, el representativo del ICC logró inclinar la balanza a su favor con cartones de 15-12, sellando una emocionante remontada liderada por Regina Martínez, Regina de León, Andrea Aguilar, Rosario Rivas, Renata Hinojosa, Luciana Guerrero y Daniela Quintanilla.