Cristiano Ronaldo viajará a Madrid para tratar lesión muscular; Al Nassr confirma que es más grave de lo previsto

El delantero portugués Cristiano Ronaldo viajará a Madrid para atender la lesión muscular que sufrió recientemente, luego de que el entrenador de Al Nassr, Jorge Jesus, reconociera que el problema físico es más serio de lo que inicialmente se pensaba.

La molestia apareció el pasado sábado durante la victoria 3-1 ante Al Fayha en la Saudi Pro League. En ese encuentro, el atacante no logró terminar el partido y abandonó el campo minutos antes del final; posteriormente se le vio retirarse del estadio con hielo en la zona afectada.

¿Cómo ocurrió la lesión de Cristiano Ronaldo?

En un principio, el cuerpo técnico consideró que se trataba únicamente de fatiga muscular. Sin embargo, tras realizarse estudios médicos, el diagnóstico cambió y confirmó una lesión en el tendón de la corva.

Durante una conferencia de prensa, el técnico explicó que el jugador necesitará descanso y un proceso de recuperación, motivo por el cual viajará a España para trabajar con su fisioterapeuta personal. Además, confirmó que el portugués no estará disponible para el partido de este sábado frente a Neom SC y que aún no existe una fecha estimada para su regreso.

Detalles confirmados sobre la recuperación de Ronaldo

El propio club había informado días antes que Ronaldo inició un programa de rehabilitación y que su evolución será evaluada diariamente.

La lesión también llega en un momento clave, ya que el futbolista busca estar en condiciones para disputar los próximos amistosos de la selección de Portugal rumbo a la próxima FIFA World Cup. El equipo portugués tiene programado enfrentar a Mexico national football team el 28 de marzo en el Estadio Azteca y posteriormente a United States men´s national soccer team en Atlanta.

Impacto en la tabla de goleadores de la liga saudí

Además, su ausencia podría afectar su posición en la tabla de goleadores de la liga saudí. Actualmente se ubica en el tercer lugar con 21 goles en 22 partidos, por detrás del mexicano Julián Quiñones, quien suma 22 anotaciones con Al Qadsiah, y del inglés Ivan Toney, líder con 23 tantos en el mismo número de encuentros para Al Ahli.