BALÓN DE ORO: Ousmane Dembélé es el nuevo rey del fútbol mundial

París, Francia — Después de semanas de especulaciones y debates, finalmente se resolvió el misterio: Ousmane Dembélé fue galardonado con el Balón de Oro 2025, imponiéndose como el mejor futbolista del año. El atacante del Paris Saint-Germain superó a Lamine Yamal en la votación y se llevó por primera vez el máximo reconocimiento individual del fútbol.

Dembélé firmó una temporada brillante con 35 goles y 16 asistencias, liderando a un PSG dominante que conquistó cuatro títulos, incluida su primera Liga de Campeones de Europa, hito histórico para el club. Su desempeño lo convirtió en la principal figura ofensiva de un equipo que colocó a nueve jugadores entre los 30 nominados al galardón.

Su competencia más fuerte fue Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, quien finalizó segundo y se quedó con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven. A pesar de sumar 21 goles y 22 asistencias, el menor número de títulos y la eliminación en semifinales de Champions frente al Inter pesaron en la votación.

De las críticas a la cima

El camino de Dembélé no ha sido fácil. Durante su etapa en el Barcelona fue cuestionado en varias ocasiones, especialmente por fallos clave como aquel recordado gol errado contra Liverpool en 2019. También fue blanco de críticas tras ser reemplazado en la final del Mundial de Qatar 2022, con Francia perdiendo ante Argentina.

Sin embargo, bajo el mando de Luis Enrique, logró reinventarse en París. El "Mosquito" encontró su mejor versión y, tras una campaña consagratoria, fue reconocido con el mayor premio individual del deporte.

Top 10 del Balón de Oro 2025:

Ousmane Dembélé (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Vitinha (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raphinha (Barcelona)

Achraf Hakimi (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Cole Palmer (Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City/PSG)

Nuno Mendes (PSG)