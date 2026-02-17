Gabriel Milito lleva a Chivas a un gran inicio en Liga MX

Gabriel Milito le cayó como anillo al dedo a Guadalajara y desde su llegada el equipo rojiblanco ha vuelto a ser protagonista en la Liga MX. Ahora, tras un inicio de seis triunfos en seis partidos disputados, el estratega argentino empieza a llamar la atención de vuelta en el fútbol de su país.

Desde su llegada al Rebaño Sagrado, el estratega sudamericano suma 28 partidos en los cuales ha logrado conseguir 17 triunfos, tres empates y tan solo ocho derrotas. Ahora, buscan conducir al equipo tapatío a su primer campeonato en nueve años.

De acuerdo con reportes, el buen paso de Milito con el Rebaño Sagrado, Independiente de Avellaneda quería repatriar al estratega y regresarlo al equipo argentino por primera vez desde 2016 cuando solo logró dirigir 19 partidos. Con el equipo argentino Milito sumó ocho triunfos, cinco empates y seis derrotas.

En caso de dejar a Chivas y firmar con Independiente, el DT regresaría al fútbol argentino por primera vez en tres años. La última vez que dirigió en su país natal fue con Argentino Jrs, club con el que estuvo durante dos años y un total de 135 partidos.

Con los rumores del interés del equipo argentino, Chivas decidió amarrar a su estratega. De acuerdo con información del columnista de RÉCORD, Francotirador, hubo una reunión en Verde Valle entre Amaury Vergara, la directiva del equipo y el entrenador sudamericano.

En la reunión también estuvieron Alejandro Manzo y Javier Mier, los directivos en los que Vergara delegó la conducción de la institución rojiblanca, así como el cuerpo técnico de Milito. Ahí se tocó el tema y el entrenador argentino aseguró que no se marchará hasta cumplir su contrato o que la directiva decida prescindir de sus servicios.

Con esta reunión el equipo buscar blindarse de un caso similar como el de Fernando Gago hace un par de temporadas, o el de Martín Anselmi con Cruz Azul.

Con su arranque de seis triunfos consecutivos, Chivas firmó el segundo mejor arranque en la historia de torneos cortos de la Liga MX, solo por detrás el propio Rebaño del 2010 cuando lograron empezar con un ocho victorias consecutivas.

Si el equipo de Milito quiere superar aquel arranque, deberá vencer a Cruz Azul, Toluca y Atlas en sus siguientes tres partidos, siendo este uno de los momentos más complicados que tuvo o tendrá el equipo en la temporada.