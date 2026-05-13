El Barça campeón... ¿o un gigante sin hambre? La derrota ante Alavés abre una discusión incómoda

Cuando un campeón pierde, normalmente se le perdona. Cuando un campeón pierde contra un equipo que pelea por no descender, las alarmas empiezan a sonar. Pero cuando ese campeón es el Barcelona, el debate deja de ser deportivo y se vuelve casi ideológico: ¿es una derrota sin importancia o una señal de decadencia disfrazada de celebración?

El golpe en Mendizorroza no fue solo un 1-0. Fue una fotografía incómoda. Un equipo del Alavés, al borde del abismo, jugó con desesperación, intensidad y urgencia. El Barça, en cambio, pareció ese estudiante brillante que deja de estudiar después de aprobar el semestre: talentoso, sí, pero peligrosamente relajado. Ibrahim Diabaté marcó justo antes del descanso y bastó un solo golpe para desnudar una pregunta incómoda: ¿el Barcelona de Hansi Flick sigue compitiendo o simplemente administra la gloria?

¿Cómo ocurrió la derrota del Barcelona?

Porque aquí está la polémica: el discurso oficial dirá que "la Liga ya estaba ganada", que las rotaciones son normales y que pensar en los 100 puntos es un lujo, no una obligación. Pero si este mismo partido lo hubiera perdido otro grande europeo, hablaríamos de "falta de ambición" o incluso de "mentalidad conformista". ¿Por qué al Barça se le mide distinto?

El problema no es perder. El problema es la sensación. El Barcelona tuvo posesión, nombres, plantilla y jerarquía, pero el Alavés tuvo algo más poderoso: necesidad. Y el fútbol, por mucho que se romantice la calidad técnica, sigue premiando el hambre. Un club que pelea por sobrevivir corrió como si fuera una final; un campeón pareció jugar un amistoso de mayo.

Impacto en la comunidad futbolística

La otra cara de la moneda también merece atención: el Alavés. Porque si alguien salió reforzado de esta historia fue el conjunto vasco. En un campeonato donde los equipos de abajo suelen resignarse frente a los gigantes, el Alavés hizo algo que incomoda al establishment futbolístico: dejó claro que el escudo no gana partidos. El presupuesto no gana partidos. La narrativa tampoco. Se ganan con intensidad y convicción.

¿Es un simple tropiezo del campeón?

Y aquí viene la pregunta incómoda para el barcelonismo: ¿es este un simple tropiezo del campeón o el síntoma de un problema más grande? Porque la historia reciente del Barça ha demostrado algo cruel: cuando baja la intensidad, los golpes importantes no tardan en llegar. Hoy fue el Alavés. Mañana puede ser una noche europea de esas que persiguen durante años.

Quizá el resultado no cambie la tabla. Pero sí cambia el relato. Porque mientras el Alavés jugó como un equipo que quería salvar su vida, el Barcelona dejó la impresión de un campeón satisfecho. Y en el fútbol moderno, la satisfacción suele ser el primer paso hacia la caída.