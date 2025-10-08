ÚLTIMA HORA: Barcelona pone la mira en Gilberto Mora, la joya mexicana del Mundial Sub-20

El talento joven de México vuelve a acaparar reflectores en el fútbol internacional. Gilberto Mora, mediocampista de apenas 16 años, ha sido una de las grandes sensaciones del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, y su rendimiento ha llamado la atención de varios clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona.

El jugador de los Xolos de Tijuana ha brillado con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos del torneo, destacando especialmente en el duelo ante España, donde marcó un doblete. Este rendimiento fue suficiente para que el Barcelona, según informó el periodista César Luis Merlo, se acercara al entorno del joven para conocer su situación actual y sus planes a futuro.

Si bien el club catalán no ha presentado una oferta formal, el interés es evidente. El Barça mantiene una larga relación con el fútbol mexicano, con nombres como Rafael Márquez, Giovani y Jonathan dos Santos formando parte de su historia.

El ascenso de Mora ha sido meteórico. Debutó en la Liga MX en agosto de 2024 con solo 15 años, gracias a la confianza del entonces técnico de Xolos, Juan Carlos Osorio. Poco después, se convirtió en el goleador más joven en la historia del campeonato mexicano. Su proyección lo llevó a la Selección Mayor, donde debutó en enero de 2025 en un amistoso ante el Inter de Porto Alegre y fue titular en la final de la Copa Oro, que México ganó frente a Estados Unidos.

Pese a los rumores sobre su posible participación en el Mundial Sub-17 de noviembre, se ha decidido priorizar su descanso y su proceso con la Selección Mayor. Todo apunta a que será convocado para la próxima Fecha FIFA, donde México enfrentará a Uruguay y Paraguay.

Por ahora, Mora se concentra en el siguiente reto con la Sub-20: los cuartos de final del Mundial ante Argentina este sábado 11 de octubre. Pero, con el radar de Barcelona sobre él, el futuro del joven chiapaneco ya empieza a escribirse en clave europea.