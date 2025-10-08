Gilberto Mora se queda fuera del Mundial Sub-17 ¿Por qué?

Gilberto Mora, una de las joyas del fútbol mexicano, no estará presente en el Mundial Sub-17 que se celebrará en Qatar del 3 al 27 de noviembre. Con esto, se esfuma la posibilidad histórica de que el jugador de Xolos dispute tres Copas del Mundo en menos de 10 meses.

Mora, que está por cumplir 17 años el próximo 14 de octubre, sí se encuentra dentro del rango de edad permitido para participar en la justa, y su calidad lo hacía elegible para el equipo dirigido por Carlos Cariño. Sin embargo, diversos factores llevaron a la Dirección de Selecciones Nacionales a optar por un plan distinto para su desarrollo.

Tras su participación en el Mundial Sub-20 en Chile, Gilberto habría llegado a la Sub-17 sin tiempo de descanso ni preparación adecuada. La concentración del equipo juvenil comienza en los próximos días, y sumarlo implicaría un desgaste físico considerable y una integración tardía al grupo.

Además, Mora ya ha sido convocado previamente a la Selección Mayor. Aunque Javier Aguirre no lo consideró en las últimas listas, fue para permitirle enfocarse en el Mundial Sub-20. No obstante, su rendimiento le asegura un lugar probable en la próxima Fecha FIFA de noviembre, lo que continúa afianzando su camino hacia la Copa del Mundo de 2026.

En su club, Xolos, también es pieza clave. Sebastián Abreu, técnico del equipo, espera contar con él para la Liguilla, que arranca el 26 de noviembre. Preservar su estado físico es una prioridad para que llegue en óptimas condiciones y pueda ser determinante en la fase final del torneo.

Así, el joven chiapaneco pone pausa al récord de disputar tres mundiales en menos de un año, pero se mantiene firme en un proceso que apunta alto: consolidarse en la Selección Mayor y representar a México en la máxima justa de 2026.