Lesión de José Raúl Zúñiga en Club América preocupa para fase regular

CIUDAD DE MÉXICO – El Club América ha confirmado una baja sensible en su delantera: José Raúl Zúñiga, conocido como "La Pantera", sufrió un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha y se perderá varias semanas de actividad. La lesión, ocurrida durante la Jornada 12 del Apertura 2025 contra Santos Laguna, pone en riesgo su participación en el resto de la fase regular del torneo.

El club azulcrema informó que el regreso a las canchas del delantero colombiano está sujeto a evolución. Sin embargo, los pronósticos médicos estiman que Raúl Zúñiga podría estar fuera entre 3 y 5 semanas, lo que lo haría regresar hasta las instancias finales, como el Play-In o la Liguilla.

Cómo ocurrió la lesión y el impacto en la ofensiva

El delantero fue titular en el partido del fin de semana, pero tuvo que salir de cambio al minuto 35 tras resentirse de una molestia muscular mientras intentaba alcanzar un balón cerca de la línea de banda.

La lesión de Zúñiga se suma a una lista considerable de bajas en el Club América, que ya cuenta con Henry Martín y Jonathan Dos Santos en la enfermería. La ausencia de "La Pantera", quien ha contribuido con 2 goles y 1 asistencia en los 11 partidos que ha disputado en el Apertura 2025, obligará al técnico André Jardine a reajustar su ofensiva en la recta final del campeonato.

América con 12 bajas para el Clásico Nacional amistoso

La crisis de lesionados y las convocatorias a selecciones nacionales afectarán gravemente al equipo para su próximo compromiso. El América enfrentará a Chivas en un Clásico Nacional amistoso en Arizona con hasta 12 ausencias, incluyendo a los lesionados Zúñiga, Henry Martín, Jonathan Dos Santos y Dagoberto Espinoza. Además, jugadores clave como Luis Malagón, Israel Reyes y Kevin Álvarez estarán concentrados con la Selección Mexicana.

La directiva espera que la pausa de la Fecha FIFA sirva para recuperar a algunos de sus jugadores clave antes del inicio de la Liguilla, donde las Águilas buscarán su décimo quinta estrella.